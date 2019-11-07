Факт того, что пилот дал порулить самолетом пассажирке, считают подтвержденным.

Следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом на борту Ан-24. Расследованием инцидента занимается Восточно-Сибирское следственное управление по транспорту. Ранее очевидцы сообщили, что пилот рейса авиакомпании "ИрАэро" пустил в кабину пассажира. В социальных сетях даже появилось видео, на котором зафиксирован факт того, что россиянка сидит за рулевым устройством.

Он позволил 33-летней знакомой девушке управлять воздушным средством. Во время полета на борту самолета находились пассажиры, которые могли пострадать. Инцидент произошел 31 августа в Якутии. Действия экипажа СК считает неправомерными.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Якутии микроавтобус с пассажирами перевернулся и загорелся.

Фото: Telegram/Baza

Видео: YouTube/Wilfredo Tour, Tonkatsu298, Baza