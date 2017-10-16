СК проверяет качество и оперативность оказания помощи погибшему актеру Марьянову

Главное следственное управление Следственного комитета Московской области возбудило уголовное дело по факту смерти актера Дмитрия Марьянова.

В смерти актера Дмитрия Марьянова нашли уголовную составляющую. Главное следственное управление Следственного комитета Московской области возбудило уголовное дело по факту кончины актера. Правоохранительные органы проводят проверку по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Следователи оценят качество и оперативность оказания медицинской помощи Марьянову. Кроме того будут выясняться обстоятельства дела и конкретных виновных.

Ранее стало известно, что актер Дмитрий Марьянов скончался. По предварительной информации, медики города Лобня не смогли оказать ему помощь. Подробности можно прочитать в материале Piter.tv: Смерть Дмитрия Марьянова: последние новости.

Фото: сайт Дмитрия Марьянова

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