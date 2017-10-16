На 48 году жизни скончался актер Дмитрий Марьянов

Появились новые подробности смерти актера.

Накануне, 15 октября, стало известно о скоропостижной смерти актера российского кино и театра Дмитрия Марьянова.

Дмитрий вместе с друзьями возвращался в Москву с дачи в автомобиле. В какой-то момент актеру резко стало плохо. Случилось это вблизи города Лобня в Подмосковье. Друзья актера тщетно пытались вызвать "скорую" в течении 20 минут, после чего приняли решение транспортировать в больницу самостоятельно. Но довезти до больницы не успели, Дмитрий Марьянов скончался. По предварительной версии, у Дмитрия оторвался тромб.

В пункте неотложной помощи города Лобня сообщили, что не смогли срочно прислать "скорую" из-за сильной загруженности и нехватки автомобилей. Росздравнадзор организовал по данному инциденту проверку станции скорой помощи в Лобне.

Дмитрий Марьянов родился в Москве 1 декабря 1969 года. Первую роль в кино Дмитрий сыграл в 1986 году в фидме "Была не была", а известность ему принесла главная роль в детском фильме "Выше радуги". На его счету десятки фильмов и ролей в театре.

Еще утром актер чувствовал небольшое недомогание. По словам друзей у него побаливала нога и спина. А всего через несколько часов он потерял сознание. Дмитрию было 47 лет.

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Фото:свободные источники