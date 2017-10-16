Смерть Дмитрия Марьянова: последние новости

На 48-м году из жизни ушел актер театра и кино Дмитрий Марьянов. О дате прощания с известным артистом станет известно позже.
Известно, что Дмитрий скончался вечером, 15 октябоя по дороге в больницу. По предварительной информации, у Марьянова по дороге с дачи ухудшилось самочувствие, тогда друзья повезли его в больницу подмосковного города Лобня, но довезти не успели.
Отметим, что ранее рассматривали криминальную версию смерти Марьянова, однако теперь она исключена. При осмотре тела признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили. По словам друзей, ещё утром актёр пожаловался, что его беспокоят боли в ноге и спине, а через несколько часов Марьянов упал и потерял сознание. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Отметим, что росздравнадзор планирует проверить станцию скорой помощи в Лобне - как сообщают СМИ, "скорая помощь" отказалась ехать на вызов к актеру.
Родился актер 1 декабря 1969 года в Москве. С 1-го по 7-й класс Дмитрий учился в театральной школе № 123 при Театре на Красной Пресне в Хлыновском тупике. Более того, уже тогда он был актёром маленького эксцентричного театра "Учёная обезьяна".
В 1992 году окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина. А после сразу был принят в труппу театра "Ленком".
Первая роль Дмитрия Марьянова - в молодёжном фильме Валерия Федосова "Была не была" (Одесская киностудия, 1986 г.). В 1986 году сыграл главную роль в фильме "Выше Радуги". В 1988 году снялся в фильме "Дорогая Елена Сергеевна". В 1991-м - в фильме "Любовь". Эти роли закрепили за ним статус "звезды" нового поколения. Сыграл главную роль в сериале "Боец". Сыграл главную роль в телевизионном многосерийном фильме "Личная жизнь следователя Савельева" (2012 год).
Видео, фото: Официальный сайт Дмитрия Марьянова, пользователь "Вконтакте" -Алексей Павликов