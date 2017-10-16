Смерть Дмитрия Марьянова: последние новости

Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова.

На 48-м году из жизни ушел актер театра и кино Дмитрий Марьянов. О дате прощания с известным артистом станет известно позже.

Известно, что Дмитрий скончался вечером, 15 октябоя по дороге в больницу. По предварительной информации, у Марьянова по дороге с дачи ухудшилось самочувствие, тогда друзья повезли его в больницу подмосковного города Лобня, но довезти не успели.

Отметим, что ранее рассматривали криминальную версию смерти Марьянова, однако теперь она исключена. При осмотре тела признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили. По словам друзей, ещё утром актёр пожаловался, что его беспокоят боли в ноге и спине, а через несколько часов Марьянов упал и потерял сознание. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Отметим, что росздравнадзор планирует проверить станцию скорой помощи в Лобне - как сообщают СМИ, "скорая помощь" отказалась ехать на вызов к актеру.