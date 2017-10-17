Смерть Дмитрия Марьянова: последние новости

После смерти известного актера появилось сразу несколько версий о его местонахождении в последние дни жизни.

15 октября в возрасте 47 лет ушел из жизни актер Дмитрий Марьянов. После смерти артиста в СМИ появилось несколько версий о его последних днях жизни. По одной из них Марьянов находился не дома, а на лечении в частной наркологической клинике. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Собеседник канала узнал от друга, недавно выписавшегося из этого учреждения, что у актера "была белая горячка". Также он рассказал, что в этом центре удерживают людей, пока у них есть деньги, добавив, что там отсутствует медицинский персонал.

Агент Марьянова подтвердила, что он действительно проходил лечение в клинике, куда его устроили друзья. Но по ее версии, лечился он там не от алкоголизма, а от старой травмы позвоночника. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Агент уточнила, что проблемы с тромбами были у актера еще в прошлом году.

По сообщениям СМИ Марьянова доставили в больницу его друзья, но друг актера заявил, что везли его точно не друзья. Он сообщил, что Жена Ксения Бик "определила его в частную клинику, где лечатся от алкоголизма. В последнее время он выпивал очень много". Друг актера также предположил, что в клинике не было медицинского персонала.

Сама жена Дмитрия Марьянова Ксения Бик в интервью рассказала, что когда актеру стало плохо «никаких друзей с ним рядом не было. С ним было рядом много людей, но это точно не друзья". Об этом сообщает MedikForum.

Напомним, что 15 октября 2017 года артисту стало плохо, так как скорая не смогла приехать, и актера повезли в городскую больницу на машине. Около 19:30 врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Сообщается, что в ходе проверки по факту халатности медиков было установлено, что вызов поступил в 19:03. В 19:01 звонившие сами отменили вызов.

Фото и Видео: maryanov.ru , Николай Ерохин