Следком возбудил новые дела против причастных к хищениям в "Седьмой студии" Серебренникова

Следком России возбудил уголовные дела против еще нескольких граждан, которые, как считают в СКР, могут быть причастны к хищениям в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела против еще нескольких граждан, которые, как полагают в СКР, могут быть причастны к хищениям в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на "Коммерсантъ".



Соответствующее заявление сделал следователь во время заседания суда по делу Серебренникова. На данный момент проводятся мероприятия по установлению всех причастных к делу.



Отметим, что 17 октября в ходе заседания Басманного суда следователи представили показания свидетелей, согласно которым в "Седьмой студии" якобы была черная касса для обналичивания денег. Серебренников же назвал эти обвинения абсурдными.



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