СК начало проверку информации о ветеранских "ночлежках" в Сочи

Ход и результаты проверки поставлены на контроль.

СКР по Кубани проверит информацию о "разрушенных" домах ветеранов в Сочи. Ранее об этом на пресс-конференции Путина рассказал главред газеты "Президент".

Журналист заявил, что ветеранские дома, построенные к 60-летию победы, превратились в ночлежки. Дома разваливаются, власти запустили объекты, а также заселяют туда посторонних людей за отдельную плату.

В СК пообещали выяснить обстоятельства произошедшего. Установить причины нарушения прав ветеранов ВОВ и установить ответственных лиц. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.