  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:21
63
nadiputintseva
Код вставки плеера

СК начало проверку информации о ветеранских "ночлежках" в Сочи

0 0

Ход и результаты проверки поставлены на контроль.

СКР по Кубани проверит информацию о "разрушенных" домах ветеранов в Сочи. Ранее об этом на пресс-конференции Путина рассказал главред газеты "Президент".

Журналист заявил, что ветеранские дома, построенные к 60-летию победы, превратились в ночлежки. Дома разваливаются, власти запустили объекты, а также заселяют туда посторонних людей за отдельную плату.

В СК пообещали выяснить обстоятельства произошедшего. Установить причины нарушения прав ветеранов ВОВ и установить ответственных лиц. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.

Теги: следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии