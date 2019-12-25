Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга

Утром 9-го июля обыски прошли в 11 коммерческих подразделениях межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО) Петербурга, сообщил "47news.ru".
Обыски стали продолжением дела генерал-майора Ивана Абакумова, которого ранее задержали. По предварительным данным, стало известно, что все коммерческие МРЭО Петербурга перечисляли деньги в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти". Фонд был основан в 2008 году миллиардером Дмитрием Михальченко, который также задержан.
Следовали наведались в том числе в отделение ГИБДД к начальнику дорожной полиции, генералу-майору Алексею Семёнову.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что начальник парковки украл более миллиона рублей.
Фото: Piter.TV
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