Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга

Сообщается, что с обысками нагрянули во все МРЭО.

Утром 9-го июля обыски прошли в 11 коммерческих подразделениях межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО) Петербурга, сообщил "47news.ru".

Обыски стали продолжением дела генерал-майора Ивана Абакумова, которого ранее задержали. По предварительным данным, стало известно, что все коммерческие МРЭО Петербурга перечисляли деньги в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти". Фонд был основан в 2008 году миллиардером Дмитрием Михальченко, который также задержан.

Следовали наведались в том числе в отделение ГИБДД к начальнику дорожной полиции, генералу-майору Алексею Семёнову.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что начальник парковки украл более миллиона рублей.

Фото: Piter.TV