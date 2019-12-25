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Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга
Сегодня, 13:55
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Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга

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Сообщается, что с обысками нагрянули во все МРЭО.

Утром 9-го июля обыски прошли в 11 коммерческих подразделениях межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО) Петербурга, сообщил "47news.ru". 

Обыски стали продолжением дела генерал-майора Ивана Абакумова, которого ранее задержали. По предварительным данным, стало известно, что все коммерческие МРЭО Петербурга перечисляли деньги в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти". Фонд был основан в 2008 году миллиардером Дмитрием Михальченко, который также задержан.

Следовали наведались в том числе в отделение ГИБДД к начальнику дорожной полиции, генералу-майору Алексею Семёнову.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что начальник парковки украл более миллиона рублей. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: мрэо, обыски
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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