Начальник парковки украл более миллиона рублей

Суд Петербурга приговорил его к двум годам лишения свободы.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении бывшего начальника управления контроля эксплуатации и технического обслуживания парковок СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга". Сергея К. обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии суда, летом 2017 году Сергей К. поручил подчиненным брать на некоторых городских парковках деньги от автовладельцев за услуги без оформления кассового чека. Так "теневая" выручка составила 1 млн 247 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали в кафе с поличным. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы.

Банда мошенников из Петербурга пойдет под суд за восемь махинаций с квартирами умерших.

Фото: pixabay