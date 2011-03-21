Следователи арестовали браконьера, незаконно сбывавшего рыбу из Красной Книги

Во время обысков найдена осетровая рыба в размере более 100 кг общего веса.

Избрана мера пресечения обвиняемому в незаконном обороте икры рыб, занесенных в Красную книгу России. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета страны. Известно, что 40-летний мужчина подозревается по части 3 статьи 258.1 УК РФ. Речь идет о незаконной покупке, хранении, перевозке, продаже производных особо ценных водных биологических ресурсов.

Не позднее июля 2024 года, обвиняемый совместно с соучастниками с целью извлечения материальной выгоды организовали на территории города Москвы незаконный сбыт черной икры рыб осетровых видов, занесенных в Красную книгу РФ. пресс-служба СК РФ по столице

Совместно с правоохранительными органами следователи в складском помещении, расположенном на Перовском шоссе в российской столице, был проведен обыск. В рамках данного мероприятия специалистами выявлена и изъята рыбная продукция осетровых видов. Общий вес товара составил более сотни килограммов. Сейчас фигуранту расследования избрана мера пресечения. Он находится под стражей. Полиция проводит комплекс мер по установлению личностей оставшихся подозреваемых лиц, причастных к осуществлению нелегальной деятельности.

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Фото и видео: Telegram / Столичный СК