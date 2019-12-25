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Следователи Ленобласти выясняют обстоятельства похищения ребенка в Большой Ижоре
Сегодня, 14:02
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Следователи Ленобласти выясняют обстоятельства похищения ребенка в Большой Ижоре

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В Ломоносовском районе Ленобласти задержан мужчина, силой удерживавший 10-летнего ребенка у себя дома.

Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в насильственном и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Против 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.127 УК РФ, пункт "д". 

По имеющимся данным, инцидент произошел 30 мая. Подозреваемый силой затащил в свою квартиру на Приморской улице в поселке Большая Ижора мальчика в возрасте 10 лет и удерживал его там в течение одного-двух часов. За это время мужчина нанес ребенку несколько ударов, в том числе по голове. Освободить ребенка смог его отец, однако обстоятельства освобождения следователи не уточнили. 

В данный момент расследование продолжается и выполняются следственные действия, направленные на сбор доказательств по делу и предъявление обвинения. До этого момента подозреваемый заключен под стражу в соответствии со ст. 91 УПК РФ. 

Ранее петербурженка обвинила брата в изнасиловании ее 10-летней дочери.

Фото: Pixabay

Теги: большая ижора, криминал, насилие, похищение ребенка, ск по ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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