Следователи Ленобласти выясняют обстоятельства похищения ребенка в Большой Ижоре

В Ломоносовском районе Ленобласти задержан мужчина, силой удерживавший 10-летнего ребенка у себя дома.

Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в насильственном и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Против 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.127 УК РФ, пункт "д".

По имеющимся данным, инцидент произошел 30 мая. Подозреваемый силой затащил в свою квартиру на Приморской улице в поселке Большая Ижора мальчика в возрасте 10 лет и удерживал его там в течение одного-двух часов. За это время мужчина нанес ребенку несколько ударов, в том числе по голове. Освободить ребенка смог его отец, однако обстоятельства освобождения следователи не уточнили.

В данный момент расследование продолжается и выполняются следственные действия, направленные на сбор доказательств по делу и предъявление обвинения. До этого момента подозреваемый заключен под стражу в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

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