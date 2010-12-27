Следком заинтересовался "мясом с щупальцами", которым кормили детей под Курганом в школе

Дети обнаружили в тарелке с супом странную субстанцию, сфотографировали и опубликовали фото в сети.

18 февраля в МКОУ Юргамышской средней общеобразовательной школе на обед детей накормили чем-то странным. Дети опубликовали фото субстанции в соцсетях, после чего разросся скандал.

В сети широко обсуждается питание в Юргамышской школе. Сообщается, что в школе прошла проверка, в ходе которой работники школы сообщили, что приготовление пищи шло по всем нормам, жалоб на самочувствие не поступало. На обед в тот день был суп с макаронными изделиями и тушенкой производства Курганского мясокомбината.

Следственные органы СУ СК РФ по Курганской области по сообщениям СМИ организовали по данному факту проверку.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области инициирована и проводится проверка по сообщению, выявленному 18 февраля текущего года в социальной сети "В Контакте", о том, что в этот день ученики МКОУ "Юргамышская средняя общеобразовательная школа" были накормлены продукцией, не отвечающей требованиям безопасности. СУ СК РФ по Курганской области

Сообщается, что ученикам школы был приготовлен суп на основе консервов тушенки, в состав которой вошли мясные субпродукты. По результатам проверки (в том числе и Роспотребнадзором) будет вынесено процессуальное решение.

Фото: ВК