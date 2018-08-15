Следком обнародовал видео задержания Оренбургского мэра с больничной койки

На официальном канале Следственного Комитета России опубликовано видео задержания Евгения Арапова.

Накануне, 14 августа, стало известно о задержании главы Оренбурга Евгения Арапова.

Евгений Арапов находился в больнице после задержания его зама Геннадия Борисова. Их дела соединили в одно производство по статье "получение взятки". Следствию стало известно, что глава Оренбурга и его зам 19 мая 2018 года получили взятку в размере 600 тысяч рублей, что является "крупным размером", от директора одной из коммерческих организаций Оренбурга за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города Оренбурга.. При этом 400 тысяч предназначались Евгению Арапову.

В настоящее время Арапов задержан в качестве подозреваемого. Следствием планируется предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемых преступлений, в том числе устанавливается происхождение денег в сумме 4 млн 200 тысяч рублей, обнаруженных и изъятых в ходе обыска в служебном кабинете главы города Оренбурга. СУ СК РФ по Оренбургской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Следственный комитет России