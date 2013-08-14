К "красной зоне" Ленобласти по COVID-19 добавился Сланцевский район

В постановлении правительства Ленинградской области Сланцевский район переместился из "Зоны 2 (Желтой зоны)" в "Зону 1", с наиболее серьезными ограничениями. В общей сложности в данном районе было зарегистрировано 1479 случаев коронавирусной инфекции. Прирост инфицированных только за последнюю неделю составляет 53 человека.
Постановление с перечнем видов плановой помощи и ограничениями для различных сфер деятельности подписал первый вице-губернатор Игорь Петров.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о готовности отменить все ограничения, связанные сс пандемией коронавируса, во всех районах "зеленой зоны".
Фото: PixaBay
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