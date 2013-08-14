К "красной зоне" Ленобласти по COVID-19 добавился Сланцевский район

По состоянию на 30 апреля, к Выборгскому, Гатчинскому, Киришскому и Тихвинскому районам, «красной эпидемиологической зоне», прибавился еще один район 47 региона.

В постановлении правительства Ленинградской области Сланцевский район переместился из "Зоны 2 (Желтой зоны)" в "Зону 1", с наиболее серьезными ограничениями. В общей сложности в данном районе было зарегистрировано 1479 случаев коронавирусной инфекции. Прирост инфицированных только за последнюю неделю составляет 53 человека.

Постановление с перечнем видов плановой помощи и ограничениями для различных сфер деятельности подписал первый вице-губернатор Игорь Петров.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о готовности отменить все ограничения, связанные сс пандемией коронавируса, во всех районах "зеленой зоны".

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