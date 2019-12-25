СМИ: колонна с иранским оружием подверглась авиаударам поблизости от границы Сирии и Ирака

Телеканал Sky News Arabia предположил, что атака нанесена ВВС Израиля.

Колонна с иранским оружием подверглась авиаударам поблизости от границы Сирии и Ирака. Об этом рассказали местные журналисты из телеканала Sky News Arabia. По данным источника, по объектам на востоке провинции Дейр-эз-Зор нанесено несколько ракетных ударов. Предположительно, атаку совершили ВВС Израиля. Военные выбрал момент, когда машины преодолели сирийско-иракскую границу.

Напомним, что 13 января израильские самолеты атаковали восточные районы Сирии. Ракеты были нацелены на военные позиции и оружейные склады в окрестностях городов Дейр-эз-Зор и Абу-Кемаль. Эти территории также располагаются вблизи Ирака. В результате нападения жертвами стали 57 человек из правительственных сил Дамаска, а также проиранских вооруженных формирований.

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