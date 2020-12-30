Скворцова: общее количество сдачи донорской крови в 2020 году уменьшилось

Рост зафиксирован в сдаче плазмы и тромбоцитарных компонентов.

Вероника Скворцова сообщила, что общее количество сдачи донорской крови в 2020 году уменьшилось. Об этом руководитель Федерального медико-биологического агентства сообщила на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Чиновница заметила, что по сравнению с 2019 годом зафиксирован рост сдачи плазмы и тромбоцитарных компонентов.

Общее количество донаций несколько снизилось, но при этом количество плазмы и тромбоцитарных компонентов, которые предоставлены медицинским организациям любой формы собственности, не только не снизилось, но и увеличилось по сравнению с 2019 годом Вероника Скворцова, глава ФМБА

Чиновница напомнила, что ФМБА совместно с Общероссийским народным фронтов организовали ряд мероприятий, призывающих поддерживать донорство в стране. За период пандемии к деятельности доноров дополнительно было привлечено 175 тысяч человек. В начале пандемии ФМБА создал единый центр, который координирует заготовку антиковидной плазмы. В процессе задействованы 58 регионов и 86 пунктов переливания крови.

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