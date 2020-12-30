Глава ФМБА встретилась с главой правительства Михаилом Мишустиным.

Вероника Скворцова оценила летальность от COVID-19. Об этом руководитель Федерального медико-биологического агентства сообщила на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Чиновница отметила, что на территориях, за которые отвечает ФМБА, смертность пациентов одна из самых низких в мире. Показатель достигает отметки в 0,8% случаев.

Мы применили целый комплекс противоэпидемических мероприятий, основой которых являлась максимально раннее и полное выявление всех случаев инфицированных. Это позволило нам минимизировать летальность Вероника Скворцова, глава ФМБА

Скворцова рассказала об уникальных разработках ФМБА от COVID-19.

Видео: YouTube / Россия 24