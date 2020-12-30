Скворцова рассказала об уникальных разработках ФМБА от COVID-19

ФМБА разработало два лекарственных препарата от коронавируса, не имеющие аналогов.

Вероника Скворцова рассказала об уникальных разработках Федерального медико-биологического агентства от COVID-19. ФМБА запатентовало два уникальных препарата для лечения коронавируса. Об этом главе правительства РФ Михаилу Мишустину сообщила руководитель агентства.

Агентство разработало и запатентовало два лекарственных препарата. Оба уникальные, не имеющие аналогов в мире. Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно на вирус. Фактически это антидот Вероника Скворцова, глава ФМБА

Чиновница уточнила, что сейчас сотрудники завершили доклинические исследования. Результаты говорят о том, что препарат безопасен для человека, а также об эффективности при терапии коронавирусной инфекции. Пациент вылечивается от заражения в 99% случаев. ФМБА подготовили документы для получения разрешения на проведение клинических испытаний.

Скворцова добавила, что второй лекарственный препарат, разработанный ФМБА, представляет из себя средство, профилактирующее или угнетающее цитокиновую реакцию при самых тяжелых формах заражения.

Скворцова назвала средство, которое за 48 часов подавляет коронавирус.

Видео: YouTube / Россия 24