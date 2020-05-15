Скворцова назвала средство, которое за 48 часов подавляет коронавирус

Исследования "Мефлохина" на людях показывают, что к концу первой недели 70% не имеют коронавируса.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова назвала средство, которые подавляет коронавирусную инфекцию. Об этом сообщают РИА новости.

Мы сейчас на базе четырех наших ведущих центров ФМБА проводим клиническое исследование "Мефлохина" в сравнении с другими противовирусными препаратами... отметила Скворцова

Как оказалось, исследование "Мефлохина" на людях показало в 70% устойчивое последовательное улучшение состояния. По словам Скворцовой, этот препарат полностью подавляет коронавирус через 48 часов с момента инфицирования. Для этого пациенту вводят маленькую дозу в два микрограмма на миллилитр.

Отметим, что на данный момент официальной вакцины от нового коронавируса не существует.

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