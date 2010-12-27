  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сквер в Кронштадте официально назвали в честь корейского города Инчхон
Сегодня, 16:56
90
IRINA_CHALKINA

Сквер в Кронштадте официально назвали в честь корейского города Инчхон

0 0

Решение о названии приняла топонимическая комиссия.

В четверг, 3 октября, стало известно, что сквер в Кронштадте официально дали название Сообщает пресс-служба администрации города.

Сквер назвали "Инчхон" в честь города-партнера в Республике Корее. Решение о названии приняла топонимическая комиссия, а градоначальник Северной столицы Александр Беглов одобрил его. Текст постановления опубликовали на официальном сайте администрации города.

Сквер создали в рамках соглашения об установлении дружественных отношений между городами-партнерами. 

Ранее мы сообщали о том, что возле станции метро "Проспект Славы" собрались сотни петербуржцев.

Фото:gov.spb.ru 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии