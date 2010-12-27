Сквер в Кронштадте официально назвали в честь корейского города Инчхон

В четверг, 3 октября, стало известно, что сквер в Кронштадте официально дали название Сообщает пресс-служба администрации города.
Сквер назвали "Инчхон" в честь города-партнера в Республике Корее. Решение о названии приняла топонимическая комиссия, а градоначальник Северной столицы Александр Беглов одобрил его. Текст постановления опубликовали на официальном сайте администрации города.
Сквер создали в рамках соглашения об установлении дружественных отношений между городами-партнерами.
Ранее мы сообщали о том, что возле станции метро "Проспект Славы" собрались сотни петербуржцев.
Фото:gov.spb.ru
Обсуждение ( 0 )