Скульптура летучей мыши появилась у ТРЦ "Галерея" в Петербурге

Все внешнее оформление торгового комплекса теперь посвящено Хэллоуину.

Петербуржцы рассказали Piter.tv о новой статуе, появившейся перед торгово-развлекательным центром "Галерея" в центре города. Особенное оформление центра заснял 24 октября мобильный корреспондент Piter.tv.

Оно посвящено предстоящему Хэллоуину – две статуи на фасаде здания получили черные балахоны наподобие изображений Смерти, а у входа появилась большая летучая мышь, с которой фотографируются горожане.

Ранее мы сообщали о том, что "Петербургский ангел" получил порядка 700 посланий с начала года. Скульптура в Измайловском саду была установлена в 2012 году.

Видео: Piter.tv