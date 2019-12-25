Скульптура ангела в честь погибших от коронавируса медиков появится у Первого меда

Она должна появиться зимой.

У Первого меда зимой может появиться скульптура в честь медиков, погибших во время борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал глава администрации Петроградского района Иван Громов.

Это будет ангел – третий в Петербурге, созданный погибшим от коронавируса весной Романом Шустровым. Скульптура должна появиться в течение трех месяцев. Выбор образа скульптуры уже согласован с петербуржцами, место определено и уже нашлись спонсоры.

Будет создана 3D-модель, которую на суд представят петербуржцам. Если она не вызовет негатив, то ее начнут отливать.

На вопрос о том, почему памятник должен стоять именно у стен вуза, Иван Громов ответил, что в этом месте работают и учатся врачи и там же родственники ожидают людей, которые лечатся в университете.

Фото: ВК/ ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлова - 1 МЕД