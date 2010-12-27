"Ожидание" победило на конкурсе малых архитектурных форм в Петербурге

Скульптуру с таким названием жюри определило лучшей.

В Петербурге выбрали лучшие скульптуры, готовые к размещению на территории города. Итоги конкурса комитет по градостроительству и архитектуре подвел 28 ноября.

Лидером стала работа Олега Жениленко "Ожидание", ее установят в сквере у родильного дома на Малой Балканской. Серебро отвоевала композиция Даниила Каминкера "Осенний лес", а третье место – лидера зрительских симпатий, скульптура "Телепёс" Павла Тихомирова. Также жюри выбрало еще 10 работ, которые могут появиться в разных точках города. Среди них есть кошка, теплый сюжет "дочки-матери", труба, "сотворение" и "полет".

Конкурс по созданию тематических объектов благоустройства, а именно – малых архитектурных форм – КГА начал еще в октябре. В этом году авторы творили на тему: "Единство формы и пространства". Всего в Конкурсе участвовало около 70 работ.

Как выглядит Любашинский ангел, вернувшийся в беседку на фонтане.

Фото: пресс-служба КГА