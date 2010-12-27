Скрытая реклама: как жителей Выборга заманивают в проблемные УК и ТСЖ?

История о том, как управляющие организации из Выборга с многомиллионными долгами рекламируют свои услуги «ВКонтакте», используя приемы черного PR и подтасовку фактов.

Осень – горячее время на рынке недвижимости и коммунальных услуг. Именно в сентябре-октябре частные управляющие организации начинают активно рекламировать свои услуги. Люди возвращаются с дач и отпусков, задумывают о домашних делах, гуглят информацию о лучших УК и ТСЖ своего города . Это нормально. Это правила бизнеса и конкуренции.

Вот только методы у всех коммунальщиков разные. Кто-то встречается с людьми, кто-то рассказывает о своих сильных сторонах и слабостях конкурентов. Но находятся и те, кто опускается до сомнительных методов продвижения.

Разберем на примере рекламной кампании, которую запустили в выборгских соцсетях несколько местных УО с неоднозначной репутацией. В ней есть всё – скрытая реклама, дезинформация и жонглирование фактами. Анализируем по пунктам.

Скрытая реклама: спрячемся за советами, умолчим о проблемах

На этой неделе все крупные сообщества города Выборга разместили интересный и информативный пост: "Как выбрать управляющую организацию". Со стороны это типичный пост в жанре "Полезные советы" - компиляция информации из открытых источников (вроде сайтов garant.ru или domscanner.ru). Авторы записи доступным языком рассказали о процессе смены УК или ТСЖ, а также о озвучили несколько лайфхаков, которые могут пригодиться людям в такой ситуации.

Вот только в числе этих умных и неоспоримых советов затесалась рекомендация вступать в конкретные выборгские УК – "Терем", "Управдом" и "Единство плюс". Классика пропаганды – в первом абзаце пишешь "как сделать правильный выбор", а через пару абзацев указываешь названия и телефоны заказчика рекламного поста. Получается, что правильный выбор – именно эти 4 организации, и никто другой. А официальные советы из открытых источников только укрепляют их авторитет.

Это классический "троянский конь", как говорят рекламщики. Пишешь инструкцию "Как правильно выбрать ботинки" из 10 пунктов, даешь 9 реальных советов, а в конце текста указываешь, что лучшие ботинки предлагает фирма "Рога и копыта". Люди подсознательно воспринимают концовку как логичное продолжение инструкции, и, по логике заказчика, бегут покупать именно этот товар.

Смотрите сами – группа "Интересные события в Выборге" обрезает рекламную концовку поста – и тут же в комментариях получает возмущение от автора записи. Мол, без телефонов управляющих компаний пост неполноценен… Серьезно? Это называется – спалились.

Но главная проблема даже не в том, что "троянская реклама" разошлась по сообществам Выборга (наверняка на бесплатной основе). Важно, что авторы рекламы умолчали о том, что несет реальную опасность для жильцов. Например, не сказали, что до перехода в новую управляющую компанию неплохо узнать о ее текущих долгах и проблемах, а также проверить ее руководство – хотя бы по базе ЕГРЮЛ или по базам судебных решений. Мы вот не поленились, и проверили – и узнали немало интересного.

Что не так с ТСЖ и УК, упомянутыми в рекламе?

Только факты. Начнем с долгов. Указанные организации имеют актуальные долги перед УК по ЖКХ в размере:

УК "Терем": 10 766 629, 40 рублей, ООО "Управдом": 408 108, 54 рублей, Единство плюс: 13 063 216, 79 рублей (полный список должников можно посмотреть по ссылке, которую распространила сегодня ОАО "УК по ЖКХ" - http://zkx-vyborg.ru/o-dolzhnikax.html).

В сумме – почти 25 миллионов рублей. Это ¼ от текущего долга ВСЕХ управляющих компаний города Выборга. Можно ли доверить свой дом организациям с таким прошлым (точнее - настоящим)? Кто гарантирует, что и ваши платежи за коммуналку они не превратят в безразмерный кредит? На эти вопросы запись в соцсетях не отвечает. Еще бы – в таком случае комментаторы наверняка предположат, что новые дома нужны "Единству" и "Терему" лишь для того, чтобы покрыть за их счет свои старые долги. Вот авторы "троянской рекламы" и уклоняются от острых вопросов и нелицеприятных фактов.

Едем дальше. В рекламном посте упоминаются руководители 4 управляющих организаций и их контакты. Например, в качестве руководителя ООО "Управдом" значится некто Сергей Зимин. Заходим в открытую базу ЕГРЮЛ, кликаем на страничку "Управдома"… и не находим в реестре официальных лиц никого с таким именем и фамилией. Кто тогда этот человек? Кем он работает в "Управдоме"? Дворник, пресс-секретарь, зиц-председатель??? Почему люди должны звонить именно Зимину и обсуждать с ним будущее своего многоквартирного дома? И на этот вопрос нет внятного ответа.

Еще две фамилии – Болдырев и Типанов также хорошо известны выборжцам. Их организации исторически возглавляли топы злостных должников и неплательщиков. Может быть, с 1 сентября они решили начать новую жизнь? Может быть, с этого года их компании из числа отстающих резко выйдут в ряды прогрессивных? Сомнительно – например, недавно мы писали, что УК "Единство" сменила третьего владельца за месяц: дело о банкротстве продолжается. Прочитайте – это материал про то, как Николай Болдырев отказался от кризисной УК "Единство". Где гарантии, что "Единство Плюс" не постигнет такая же участь?

Ну а господин Типанов до сих пор остается под следствием. Хотя его сторонники без зазрения совести уверяют потенциальных клиентов в обратном.

Неполная информация – как часть манипуляции сознанием

Остановимся на этом моменте подробнее. На этой же неделе в соцсетях Выборга появилось несколько постов, которые можно назвать прямой дезинформацией населения. И снова – в интересах все тех же организаций и личностей. Разберем, кто и как обманул доверчивых выборжцев.

Сначала народ уведомили в том, что уголовное дело в отношение Геннадия Типанова закрыто. Уведомили не какие-то левые блогеры или анонимные комментаторы - а профессиональные журналисты. Посыл материала был простой – совесть Геннадия Типанова чиста, его преследовали конкуренты, теперь с УК "Терем" снова можно работать.

Вот только никто не сказал, что на той же неделе уголовное преследование Типанова возобновилось! Авторы статьи не могли не знать, что речь не идет о реальном окончании уголовного преследования по статье "Злоупотребление полномочиями". Что прокуратура тут же возобновила расследование, и уже подтвердила этот факт в разговоре со СМИ. Но умолчать часть правды – весьма эффективный метод пропаганды, и многие горожане искренне поверили, что глава УК "Терем" больше не под следствием.

Затем "жонглирование фактами" продолжилось. В соцсетях появилось несколько комментариев о том, что городские ТСЖ и УК (в числе которых и наши "герои") якобы расплатились по всем долгам. Записи не содержали каких-либо доказательств, их распространяли люди, напрямую связанные с "Ассоциацией независимых ТСЖ"… но и тут нашлись те, кто поверил вбросу! Информация провисела в Сети несколько дней до того, как ее официально опровергли – оказалось, долги есть – и в списке неплательщиков до сих пор значатся одни и те же компании.

Вишенкой на торте стали сообщения (все от тех же людей) о том, что с 1 сентября "УК по ЖКХ" в Выборге ликвидирована, а значит, горожанам пора искать новые ТСЖ и УК. И это оказалось неправдой - согласно ФЗ о государственной регистрации юридических лиц юрлицо считается ликвидированным с момента внесения записи в единый государственный реестр юрлиц о ее прекращении. На 1 сентября такой записи не было. Но соцсети все стерпят – и пропаганду, и чистую ложь.

Что делать и кому это выгодно?

Итак, за пару недель в соцсетях появились несколько записей, содержащих фейковую информацию, и направленных на продвижение конкретных управляющих компаний. Складывается впечатление, что бизнесмены с подмоченной репутацией и конкретными проблемами (долги, уголовное преследование) хотят вернуться на рынок, побороться за новые "куски пирога". Судя по всему, в этом им помогают профессионалы – люди с журналистским образованием и опытом работы в "черном PR".

Что делать в такой ситуации простым горожанам? У нас есть один совет – просто проверяйте всю информацию в открытых источниках. Не верьте на слово, учитесь вычислять скрытую рекламу и пропаганду.

В нашем городе работают не 4 управляющих компании – их гораздо больше. Все они никак не связаны с государством, однако адекватно оплачивают счета и не накапливают многомиллионных долгов. ООО "АКБ Сервис", ТСЖ "Гагарина 7б", "ТСЖ "Солнечное", ТСЖ "Ленина 18", ООО "УК "Рассвет", ТСЖ "Кутузова 16", "Энергопроект-М", ТСЖ "Ленинградское шоссе 47". Защитники "Терема" и "Единства" молчат о них, а ведь это тоже частные управляющие организации, с открытой бухгалтерией и адекватным руководством.

Так что давайте дополним "умную запись" о том, как выбрать управляющую компанию, еще одним пунктом. Жильцы - когда вы будете выбирать способ управления, думайте о репутации и статусе организации, особенно их руководителей. Имеют ли они должный уровень компетенции и знаний? Насколько они платежеспособны и чистоплотны? Эти вопросы – неотъемлимая часть финансовой дисциплины, которая не будет лишней при выборе управляющей организации.

Вместо PS:

Мы уверены - что эта нечестная информационная кампания продолжится в дальнейшем. В соцсетях обязательно появятся материалы о том, что Светлана Стогний - лучшая глава ТСЖ в городе (хотя ее переизбрали жильцы, возмущенные долгами дома), что "Единство+" никогда не постигнет участь "Единства" (хотя параллели между компаниями г-на Болдырева очевидны), а главное, дружественные боты будут пытаться всеми силами "перевести стрелки" с проблем свои УК и ТСЖ.

Пропаганда - она такая. Не только для телевизора и пенсионеров - в наше время пропаганда стала эффективным инструментом в руках городского бизнеса. Остается только фильтровать эту информацию и разбирать по косточкам подобные вбросы, чем мы и планируем заниматься дальше.