Выборгские ТСЖ и УК не торопятся оплачивать долги за тепло: 80 млн до сих пор не выплачены

В "УК по ЖКХ" назвали актуальную сумму задолженностей выборгских ТСЖ и УК. По состоянию на 3 сентября 2018 года, она превышает 80 млн рублей.

До отопительного сезона остается немногим больше двух месяцев, а Выборг до сих пор не может разобраться с долгами местных управляющих компаний и ТСЖ. Представители "УК по ЖКХ" в этот понедельник, 3 сентября, опубликовали актуальный список задолженностей за тепловую энергию и теплоноситель. В него вошли 37 управляющих организаций с долгами от нескольких десятков тысяч до 13 миллионов рублей. Общая сумма долга при этом составляет 80 909 668 рублей и 31 копейку.

Забавно, что накануне в социальных сетях представители ряда ТСЖ-должников распространили информацию о полном погашении своих "кредитов". Однако факты противоречат этим заявлениям: более того, в топе злостных неплательщиков - все те же организации с непростой репутацией. Так, ООО "Единство+" и "Единство" не заплатили 13 063 216 и 6 554 236 рублей соответственно. УК "Терем" задолжало 10 766 629 рублей, а одноименное ТСЖ "Терем" - 6 497 651 рублей.

Вот как выглядит лист задолженностей по состоянию на 3 сентября:

Не отстают, к сожалению, и управляющие организации Выборгского района. С учетом их долга (около 30 млн рублей) общая задолженность перед ОАО "Управляющая компания по ЖКХ" уже составляет 110 711 779 рублей.

Отметим, что своевременная выплата долгов за тепло является одним из ключевых требований компании "Газпром Межрегионгаз". В августе ресурсники по факту перекрыли горячую воду и отопление городу Выборгу. При этом в соцсетях тут же появились записи, которые откровенно вводили население в заблуждение - о том, что местные ТСЖ и УК не имеют долгов перед "Выборгтеплоэнерго" и "УК по ЖКХ". Как видим, эта проблема до сих пор не решена - даже в тех домах, где жители исправно и систематично оплачивали квитанции за ЖКХ.

Что касается активной информационной кампании по защите УК-должников в соцсетях, то ее эксперты связывают с желанием бизнеса заработать на включении новых объектов в зону своей ответственности. В частности, сообщения о выплате всех долгов нередко сопровождались рекламными текстовками с предложением о сотрудничестве с конкретными УК и ТСЖ.