УК "Единство" сменила третьего владельца за месяц: дело о банкротстве продолжается

Новым директором управляющей организации стал Илья Игоревич Герб. Он же параллельно возглавляет компании в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской и Ленинградской областях.

Управляющая организация "Единство" из Выборга вновь сменила руководителя и владельца компании. Новым учредителем и генеральным директором "Единства" стал Илья Игоревич Герб - информация о его назначении уже появилась в ЕГРЮЛ от ФНС РФ. Отметим, что это уже третий хозяин управляющей организации за последние 4 недели. Так, до 30 июля 2018-го "Единством" управлял выборгский бизнесмен Николай Болдырев, а с 30 июля до 14 августа - некто Сергей Гришин. Эксперты связали "чехарду руководителей" с делом о банкротстве компании. Ранее мы писали, что в отношении выборгской компании ООО "Единство" официально возбуждено дело о банкротстве, назначено арбитражное управление, введена процедура наблюдения. Подозрительно, но именно накануне этой новости Николай Болдырев отказался от работы со своим детищем (бизнесмен возглавлял "Единство" с января 2012 года).

Акцентируем внимание на следующих любопытных деталях. С момента введения процедуры наблюдения руководство ООО "Единство" обязано было представить копии документов для проведения тщательного анализа. Как результат - документы не предоставлены (эту информацию нам подтвердил источник, знакомый с ходом дела). Кроме того, за два дня до введения меняется директор, а спустя две недели появляется новая управленческая фигура, не менее любопытная, чем предыдущие. Об этом далее.

Новый директор - Илья Игоревич Герб - персона, неизвестная широкой аудитории выборжцев. Ничего не знают о нем и местные журналисты. Однако, судя по данным все того же Единого государственного реестра юридических лиц, Илья Герб - человек незаурядных способностей. Он параллельно председательствует, как минимум, в 8 компаниях, расположенных в разных точках России. Удивительно, но новый глава "Единства" умудряется руководить компаниями "Бока42", "ОптМебель", "Автомикс", "Лимбер Групп", "Промышленное импортозамещение", "Славянка" (все - Санкт-Петербург), "ФАРТ" (Москва), ГИЛС (Боровичи, Новгородская область). Разносторонний руководитель, учитывая, что речь идет о предприятиях из разных отраслей народного хозяйства. Здесь и производство электромонтажных работ, и купля-продажа недвижимости, и производство товарного бетона, и торговля лесоматериалами... Теперь к работе Ильи Игоревича добавится и управление кризисным УК в Выборгском районе. Насколько эффективной будет эта работа? Зависит от его умения "рулить" сразу 10 организациями одновременно (если, конечно, "Единство" снова не поменяет директора).

Буквально сегодня вместе с помощником временного управляющего ООО "Единство" Дмитрием Владимировичем мы зашли в офис, где, согласно официальной информации, заседает руководство "Единства". На вопрос "Где находится ООО "Единство" секретарь ответила "Извините, у нас этой организации нет уже где-то полгода, в настоящий момент здесь офис "Единства Плюс". На вполне резонный вопрос о встрече с господином Болдыревым был дан ответ, что прием ведется согласно расписанию.

В результате получается, что Болдырев, несмотря на процедуру банкротства ООО "Единство" продолжает проводить встречи от лица "Единства Плюс". Может сложиться впечатление, что "мутная" история с руководством и их управленческими решениями достигает масштабов глобального обмана. В социальных сетях уже появились опасения, что Болдырев теоретически может перевести активы "Единства" на "Единство Плюс" . Успокоим пользователей: это маловероятно. Даже если бы глава УК поступил именно так, это не позволило бы ему уйти от ответственности.

Николай Болдырев и Сергей Гришин оставили коллеге непростое наследство. Напомним, 8 августа Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области возбудил дело о банкротстве и ввел процедуру наблюдения в адрес ООО "Единство". Поводом для этого стало заявление теплоснабжающей организации "УК по ЖКХ", которая так и не добилась своевременных выплат от своего должника. До этого коммунальщики пытались мирно получить долг в 5.1 млн рублей, но требования кредитора систематически игнорировались. На "Единство" подавали в суд и другие кредиторы - например, ТСЖ "Наш дом" (991 228 рублей кредита). Кроме того, имидж компании подпортили некоторые дела их первого руководителя. Нпаример, уголовное дело по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление полномочиями), возбужденное в октябре 2017-го года.

Кроме того, от имени временного управляющего ООО "Единство" выборгскому прокурору были направлены заявления о проверке действий руководства "Единства" в части действий господина Болдырева, "направленных на сокрытие информации и воспрепятствованию действиям арбитражного управляющего в процедуре банкротства".

Канал Piter.TV будет следить за развитием событий в сфере ЖКХ Выборга и Выборгского района. Ранее мы писали, что ТСЖ "Сайма" прорвало финансовую блокаду: организации вернули доступ к счетам.

Напомним, что систематические неплатежи недобросовестных ТСЖ приводят к очевидной дестабилизации ситуации на рынке ЖКХ. Буквально вчера на сайте Управляющей компании по ЖКХ был размещен список организаций, не погасивших долги. В него вошли 37 управляющих организаций с долгами от нескольких десятков тысяч до 13 миллионов рублей. Общая сумма долга при этом составляет 80 909 668 рублей и 31 копейку.

Непогашенные долги "Единство" и " Единство Плюс" остаются как перед УК по ЖКХ в размере 6 554 236 и 13 063 216 рублей соответственно. Актуальный долг у "Единства" и перед Выборгтеплоэнерго - 2 218 542 рубля.

"Вызывает опасения ситуация, когда руководство некоторых управляющих организаций и ТСЖ продолжают работать по непрозрачным схемам, собирая деньги с населения, после чего банкротятся. Все это ведет к дестабилизации на рынке ЖКХ. Сегодня можно говорить об устойчивой тенденции к злостному уклонению от выполнения обязательств по оплате предоставляемых услуг. Важно отметить, что руководство ТСЖ и ЖСК продолжает сбор платежей с жителей в полном объеме, однако вразрез договорным обязательствам не перечисляет средства в адрес поставщиков энергоресурсов", - прокомментировал сложившуюся ситуацию генеральный директор АО "Выборгтеплоэнерго" Александр Кривонос.