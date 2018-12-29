  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:44
109
nastya960
Код вставки плеера

Владикавказская скрипачка устроила концерт на вершине горы

0 0

Она сыграла Pearl Harbor Soundtrack – Tennessee (Hans Zimmer).

Владикавказская скрипачка Марго Каллова забралась на вершину горы, чтобы устроить грандиозный концерт на природе. Все действие снимал квадрокоптер. Ролик опубликован на личной странице Instagram Марго.

Она играет мелодию Pearl Harbor Soundtrack – Tennessee (Hans Zimmer). Локация – горный пейзаж Северной Осетии.

Когда стоишь на вершине горы мир видится совсем иным. Ты видишь вселенную созданную Великим Богом, и созерцаешь Его красоту во всем творении. Вся суете отходит на второй план, и все твоё нутро хочет чувствовать этот мир.

Марго Каллова

Фото и видео: maagok/ Instagram

Теги: pearl harbor soundtrack, северная осетия, скрипка, ханс циммер
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

Оставить комментарий