Владикавказская скрипачка устроила концерт на вершине горы

Владикавказская скрипачка Марго Каллова забралась на вершину горы, чтобы устроить грандиозный концерт на природе. Все действие снимал квадрокоптер. Ролик опубликован на личной странице Instagram Марго.

Она играет мелодию Pearl Harbor Soundtrack – Tennessee (Hans Zimmer). Локация – горный пейзаж Северной Осетии.

Когда стоишь на вершине горы мир видится совсем иным. Ты видишь вселенную созданную Великим Богом, и созерцаешь Его красоту во всем творении. Вся суете отходит на второй план, и все твоё нутро хочет чувствовать этот мир.

Марго Каллова