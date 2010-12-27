В Петербурге скрипачка Ванесса Мэй раздала автографы вместе со своей собакой

Скрипачка призналась, что ее питомец объехал мир вместе с ней.

6 марта в БКЗ "Октябрьском" прошел концерт британской скрипачки и певицы Ванессы Мэй. На автограф-сессию звезда пришла со своим четвероногим другом.

Скрипачка рассказала фанатам, что ее чихуахуа по кличке Макс всегда путешествует вместе с ней по гастролям. Журналистам канала "78.ru" звезда призналась, что песик терпеливо ждет ее в гримерке, пока она на выступлении.

Напомним, Ванесса Мэй известа по всему миру благодаря своему таланту обработки классических произведений в техно-обработках. Исполнительница также поет и занимается горнолыжным спортом.