Петербуржцы смогут расплачиваться в электричках "Подорожником"

В начале ноября станет возможным оплатить "подорожником" проезд на электричке

С ноября пассажиры электричек смогут расплачиваться за проезд в электричке картой "подорожник". Пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании сообщает, что на данный момент проходят мероприятия по внедрению карты, они надеются, что с начала октября пассажиры уже смогут воспользоваться данным сервисом.

Пресс-служба сообщает, что сейчас проводятся тестирования системы оплаты на вокзалах и привокзальных станциях. С начала ноября по карте "подорожник" жители Санкт-Петербурга смогут оплатить проезд на всем наземном транспорте, пригородных электричках и в метро.

На данный момент не сообщается, будет ли система скидок при использовании карты, как это происходит со всем общественным транспортом кроме маршруток. Но СЗППК уточнил, что точно можно будет оплатить и разовый проезд, и записать на "подорожник" абонемент.