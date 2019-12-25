В Парголово скорая пыталась реанимировать раздетого мужчину на асфальте

До этого неадекватного мужчину задержали полицейские.

В Петербурге в поселке Парголово скорая помощь пыталась реанимировать полуодетого мужчину прямо на асфальте. Медиков вызвали полицейские, которые увидели неадекватное поведение пешехода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев, сначала полицейские скрутили мужчину в трусах, он лежал на животе и кричал. После этого была вызвана скорая, врачи с помощью дефибриллятора пытались вернуть к жизни. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

После этого, мужчину занесли в реанимобиль, где он скончался.

Накануне в парке Героев-пожарных нашли утопленника с сигаретами.

Фото: Piter.TV