Скончавшийся мужчина на "Спасской" оказался сотрудником метро

Мужчина отвечал за безопасность пассажиров.

Cегодня утром, 23 марта, на станции "Спасская" очевидцы обнаружили тело человека. Позже выяснилось, что мужчина был сотрудником метрополитена. Он отвечал за безопасность пассажиров.

Сотрудника метрополитена в бессознательном состоянии нашли у платформы "Спасской" в утренний час-пик. Пассажиры сообщили полицейскому и диспетчеру подземки. Была вызвана скорая помощь, но медики констатировали смерть до прибытия.

У мужчины в кармане нашли удостоверение сотрудника службы транспортной безопасности Санкт-Петербургского метрополитена на имя Михаила Иванова. Оно было выдано 22 ноября 2017 года.

Видео: Piter.TV