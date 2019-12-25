Скончался заслуженный артист России Юрий Черкасов

Ему было 59 лет.

Заслуженный артист России Юрий Черкасов 15 ноября ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщили на сайте Театра имени Моссовета.

Причина смерти актера не уточнятся. Прощание с ним состоится 17 ноября в 11:00 в театре, похоронят Юрия Черкасова на Митинском кладбище.

Юрий Черкасов окончил ГИТИС, работать в Театре имени Моссовета начал с 1990-го года. Также актер снялся во множестве картин, среди которых "Мосгаз", "Очарование зла", "И все-таки я люблю..., "Форс-мажор".

Фото: ВК/ Театр имени Моссовета