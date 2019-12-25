  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Скончался заслуженный артист России Юрий Черкасов
Сегодня, 12:14
255
nastya960

Скончался заслуженный артист России Юрий Черкасов

0 0

Ему было 59 лет.

Заслуженный артист России Юрий Черкасов 15 ноября ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщили на сайте Театра имени Моссовета.

Причина смерти актера не уточнятся. Прощание с ним состоится 17 ноября в 11:00 в театре, похоронят Юрия Черкасова на Митинском кладбище.

Юрий Черкасов окончил ГИТИС, работать в Театре имени Моссовета начал с 1990-го года. Также актер снялся во множестве картин, среди которых "Мосгаз", "Очарование зла", "И все-таки я люблю..., "Форс-мажор".

Фото: ВК/ Театр имени Моссовета

Теги: актёр, умер, юрий черкасов
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии