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В Петербурге скончался театровед Юрий Барбой
Сегодня, 13:52
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lesjasap
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В Петербурге скончался театровед Юрий Барбой

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На 80-ом году жизни в Петербурге скончался театральный критик Юрий Барбой.

Днем 1 января стало известно об уходе из жизни известного театроведа Юрия Барбоя. Он являлся членом Академии гуманитарных наук России, профессором и доктором искусствоведения.
 
В последние годы критик заведовал кафедрой русского театра в петербургской театральной академии РГИСИ. Деятель искусств публиковался в “Петербургском театральном журнале”, “Театре” и научных сборниках. 
 
Сообщается, что Юрий Барбой умер на 80-ом году жизни. В настоящее время устанавливаются причины смерти. Дата, время и место прощания с театральным деятелем еще неизвестна. 
Теги: академик , доктор искусствоведения , завкафедрой , критик , профессор , ргиси , русский театр , театровед , юрий борбой
Категории: Новости СПб Происшествия

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