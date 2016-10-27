В Петербурге скончался театровед Юрий Барбой

На 80-ом году жизни в Петербурге скончался театральный критик Юрий Барбой.

Днем 1 января стало известно об уходе из жизни известного театроведа Юрия Барбоя. Он являлся членом Академии гуманитарных наук России, профессором и доктором искусствоведения.

В последние годы критик заведовал кафедрой русского театра в петербургской театральной академии РГИСИ. Деятель искусств публиковался в “Петербургском театральном журнале”, “Театре” и научных сборниках.

Сообщается, что Юрий Барбой умер на 80-ом году жизни. В настоящее время устанавливаются причины смерти. Дата, время и место прощания с театральным деятелем еще неизвестна.