Скончался писатель Владислав Крапивин

Он автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии".

Скончался уральский писатель Владислав Крапивин. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на региональный Минздрав.

Литератор умер в реанимации Свердловской областной больницы. Крапивина 15 июля госпитализировали с подозрением на инсульт или коронавирус. Анализы и исследования исключили инфаркт и инсульт, при этом зафиксировали пневмонию и поражение лёгких на 25%. При этом тесты на новую коронавирусную инфекцию были отрицательные. Седьмого августа писателя выписали из больницы, при этом его состояние сильно ухудшилось. Он был госпитализирован повторно.

Крапивин - автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году Крапивин создал детский отряд "Каравелла", а котором дети обучались фехтованию, морскому делу и журналистике.

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