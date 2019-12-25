Скончался петербургский поэт Михаил Кукулевич

Прощание с известным бардом состоится 29 сентября.

На 81-м году жизни скончался исполнитель авторской песни, поэт Михаил Кукулевич. Об этом на своей странице в Facebook 25 сентября, сообщил бард Александр Городницкий.

Он рассказал, что глубоко скорбит в связи с уходом из жизни замечательного поэта и прекрасного человека, а также выразил глубокие соболезнования его друзьям и близким.

Михаил Кукулевич родился в Ленинграде 11 ноября 1939 года. Члену Союза писателей Москвы принадлежит авторство трёх книг прозы и восьми поэтических книг, а также более четырех сотен песен на свои стихи и других русских поэтов.

Прощание с Михаилом Кукулевичем состоится 29 сентября в 12:00 в Храме Казанской иконы Божией Матери в Реутово.

Похороны пройдут на Дятловском муниципальном кладбище, сообщила на его Facebook-странице Ольга Назарова,

Фото: facebook.com/mkukulevic / Андрей Смитиенко