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В Петербурге на 68-м году жизни скончался разработчик ГЛОНАСС Борис Шебшаевич
Сегодня, 6:45
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lesjasap

В Петербурге на 68-м году жизни скончался разработчик ГЛОНАСС Борис Шебшаевич

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Почетный радийщик страны не дожил до 69 лет.

В Петербурге скончался один из создателей системы ГЛОНАСС. Он занимался первой спутниковой геодезической аппаратурой. Борис Шебшаевич ушел на 68-ом году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Российского института радионавигации и времени".

Петербуржец начинал карьеру в научно-исследовательском радиотехническом институте в 1975 году. Борис Шебшаевич пошел по ступам родителей, продолжив семейный путь от инженера до генерального директора и генерального конструктора.

Также Борис Шебшаевич удостоин звания почетный радист России. На его счету более 70 научных работ и 40 свидетельств и патентов. Он также являлся кандидатом технических наук.

Ранее Piter.tv писал о том, что новый радиотелескоп под Петербургом увеличит точность ГЛОНАСС.

Фото: Piter.tv

Теги: борис шебшаевич, глонасс, радиотехник
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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