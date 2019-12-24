Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая

Ему было 82 года.

В возрасте 82 лет умер народный артист Грузии, кинорежиссер Георгий Шенгелая. Об этом сообщили ТАСС "Национальном центре кинематографии Грузии".

О деталях произошедшего агентству не сообщили, отметив только, что Шенгелая умер в Грузии.

Георгий Шенгелая родился в мае 1937 года. Четыре года он был актером в киностудии "Грузия фильм", а затем стал режиссером. Он известен по фильмам "Хареба и Гогиа", "Алавердоба", Все хотят любви".

Режиссер был женат на актрисе Софико Чиаурели.

Ранее умер композитор Сергей Слонимский.

Фото: kino-teatr.ru