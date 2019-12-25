Пострадавшая долго восстанавливалась после операций.

Скончалась петербурженка, которая пережила два крушения "Невского экспресса". Её звали Наталья Гончарова, а о смерти, которая случилась накануне, на своей странице в соцсети Facebook сообщила её подруга, телеведущая Алла Намсараева. Она напомнила, что женщина прошла через много испытаний – во время второй аварии на экспрессе Наталья была том вагоне, где жертв оказалось больше всего. С одной стороны пострадавшую зажало между сиденьями, а с другой — сломанный пластик порвал ей руку и ногу, напомнила Намсараева.

Пострадавшая долго восстанавливалась после операций, но спрятала медицинские швы под татуировками и вернулась к обычной жизни. При этом долгая болезнь оказалась сильнее неё, напомнила подруга.

Крушения составов поезда "Невский экспресс" произошли в 2007 и 2009 годах. В случае первой атаки жертв не оказалось, во второй погибли 28 человек. Суд признал причиной крушения террористические атаки.

Фигуранты дела признаны виновными в терроризме, бандитизме, убийствах и незаконном обороте оружия. Четверо из них осуждены на пожизненное лишение свободы. Остальные шестеро приговорены на сроки от семи лет лишения свободы.

Редакция Piter.tv публиковала репортажи, связанные с трагедией "Невского экспресса": спустя два года после теракта и момент, когда родственников жертв крушения "Невского экспресса" отвозили к месту крушения.