Пригородные поезда Петербурга перевезли более 1 млн пассажиров в праздники

Наиболее популярными направлениями оказались Финляндия, которую посетили 338 тыс. пассажиров, и Балтийский регион, куда отправились 262 тыс. пассажиров.

За февральские и мартовские праздники пригородные поезда перевезли более 1 млн пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной Пригородной Пассажирской Компании (АО "СЗППК").

Наиболее популярными направлениями оказались Финляндия, которую посетили 338 тыс. пассажиров, и Балтийский регион, куда отправились 262 тыс. пассажиров.

Большинство пассажиров отправились в путь с Финляндского вокзала (свыше 93 тыс. человек). Самой популярной станцией в Ленинградской области оказался город Выборг, откуда отправилось 19,5 тыс. пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге увеличились за январь на 11,5%.

Фото: Telegram / АО "СЗППК"