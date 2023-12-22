В Ленобласти наиболее необычными именами младенцев в 2023 году признаны Космос, Марс и Галатея

Всеволожский и Гатчинский районы оказались лидерами по многодетности.

Начальник регионального управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области Ольга Куликова сообщила о регистрации более 12 тыс. новорожденных детей в прошлом году. Она также отметила, что количество мальчиков превышает количество девочек примерно на 6%.



Всеволожский и Гатчинский районы оказались лидерами по многодетности. Наиболее популярными именами среди новорожденных детей в регионе в 2023 году стали Артём, Михаил и Максим для мальчиков, а для девочек – София, Анна и Ева. Также были зарегистрированы редкие и необычные имена, такие как Кузьма, Светозар, Клементий, Прасковья, Забава, Любава, Клавдия и Лариса.

Куликова также назвала самые необычные имена, которые были даны новорожденным в Ленинградской области в 2023 году, среди них – Космос, Марс, Север, Веста, Луна и Галатея.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)