Сколько и на что тратили петербуржцы в онлайн-магазинах в новогодние праздники

Эксперты проанализировали траты горожан в период с 1 по 8 января 2019 года.

Специалисты сервиса "Яндекс. Касса" выяснили, сколько и на что тратили жители Петербурга в интернет-магазинах во время новогодних праздников. Для этого они проанализировали платежи горожан в период с 1 по 8 января 2019 года.

На каникулах петербуржцы активно занимались онлайн-шопингом. В пятерке самых популярных товаров оказались одежда, обувь и аксессуары со средней стоимостью 1300 рублей. Товары для дома покупали чуть реже по цене 4040 рублей, на косметику и парфюмерию в среднем тратили 3320 рублей, на товары для хобби — 2160 рублей и на бытовую технику — 4390 рублей.

В период праздников горожане экономили время на еде и заказывали ее онлайн. Средний чек на доставку составил 2420 рублей. Кроме того, петербуржцы тратили деньги на музыку. За нее выкладывали 1620 рублей, за игры — 580 рублей, а за кино, музей и театры — 1530 рублей.

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