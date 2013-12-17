Жители Петербурга оставили в магазинах 203,9 млрд рублей в августе

Это больше на 20,6%, чем в этом же месяце 2022-го.

В августе петербуржцы потратили в магазинах 203,9 млрд рублей, что больше на 20,6%, чем в этом же месяце 2022-го. Такие данные привел Петростат 5 октября.

Жители Северной столицы купили еды на 65,9 млрд рублей. Это больше на 8,9%, чем за аналогичный период прошлого года. На непродовольственные товары траты составили 138%, что больше на 27,1%.

Бюджет ресторанов, баров и кафе Петербурга пополнился в последний месяц лета на 16,3 млрд рублей. Это больше на 24,8%, чем в августе 2022-го.

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Фото: Piter.TV