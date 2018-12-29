Петербург оказался в топе городов, идеально подходящих для здорового отдыха

Северная столица заняла 72-е место в рейтинге.

Специалисты английского ресурса TravelSupermarket составили список городов, лучше всего подходящих для здорового отдыха. Первое место в рейтинге заняла столица Франции — Париж. В пятерке лучших также оказались курорты Таиланда Чиангмай и Паттайя, испанская Барселона, а также канадский Ванкувер.

В этом списке также нашлось место для российских городов. Например, Москва расположилась на 34-м месте, а Петербург — на 72-м.

При составлении топа учитывалось количество парков, спортзалов, спа-салонов, студий йоги, вегетарианских ресторанов и магазинов здоровой пищи, а также количество солнечных дней в году и стоимость проживания в отелях за ночь.

Ранее мы писали, что Петербург попал в список городов-производителей хорошего яблочного сока.

Фото: visit-petersburg.ru