Траты на онлайн-покупки петербуржцев возросли в марте

Более 70% продавцов заявили о росте спроса на быструю доставку, а 34% столкнулись с ситуацией, когда отсутствие экспресс-доставки становилось причиной отказа от покупки.

С приходом весны жители Петербурга стали чаще осуществлять покупки в интернете. Согласно данным системы расширенной аналитики для управления товарным бизнесом на маркетплейсах JVO и службе внутригородской доставки "Даркстор у дома" (резиденты "Сколково"), с 1 по 20 марта количество покупок на маркетплейсах увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом и более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом в феврале и январе.

При этом средний чек вырос на 12% по сравнению с прошлым годом, и на 3% и 8% по сравнению с февралем и январем соответственно. Особенно активно рос спрос на одежду и обувь, товары для дома, БАДы, косметику и товары для ухода за лицом и телом. В то же время пользователи стали активнее обращать внимание на опции, которые позволяют сэкономить.

Более 70% продавцов заявили о росте спроса на быструю доставку, а 34% столкнулись с ситуацией, когда отсутствие экспресс-доставки становилось причиной отказа от покупки. Низкая цена, возможность вернуть товар без затрат, скидки, широкий ассортимент, наличие бесплатной и экспресс-доставки имеют наибольшее значение для жителей Петербурга и его окрестностей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге обсудили методы борьбы с лишним весом.

Фото: Piter.TV