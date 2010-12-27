Сколько денег тратит на игры рядовой пользователь?

Специалисты подсчитали, на что и сколько тратит обычный пользователь в игровых приложениях.

Почти все в интернете нацелено на то, чтобы зарабатывать деньги. Даже те сайты, которые не предлагают никаких платных услуг и не продают товары – все равно зарабатывают на своей аудитории. Делают они это на рекламе. Не являются исключением и игры – подавляющее большинство игровых приложений создаются разработчиками для того, чтобы в дальнейшем выкачивать деньги из карманов геймеров.

Самый навязчивый способ заработка на игроках – это размещение рекламы, периодический показ роликов или объявлений. С одной стороны, игра вроде бы остается бесплатной для ее участников. С другой стороны, для того, чтобы убрать рекламу, необходимо заплатить некую сумму, если такая опция вообще предусмотрена. Как правило, подобным образом монетизируются проекты небольших студий и частных разработчиков.

Разовая покупка – привычный, традиционный вид оплаты за игру. Если человек хочет поиграть во что-то, он покупает программу на физическом носителе (обычно на диске) или скачивает цифровую версию с сайта магазина. Стоимость игры может достигать нескольких десятков долларов, в зависимости от ценовой политики студии разработчика. В то же время, на страницах специализированных магазинов, как Steam, можно найти и более доступные игры – за 10-100 рублей.

Один из самых агрессивных способов монетизации наблюдается в азартном сегменте, на сайтах аналогичных vlkslotz. Если человек подвержен азарту, на дистанции он может тратить на свои увлечения колоссальные суммы, независимо от того, выигрывает он или проигрывает в конкретный момент.

Таких сайтов, которые предлагают испытать удачу, очень много. Много букмекеров, казино, автоматов, даже составлен лучший рейтинг онлайн казино Вулкан. Никто не заставляет людей делать ставки насильно, но окружение азартных заведений, так или иначе, подталкивает к тому, чтобы рисковать деньгами. К сожалению, азарти неправильное отношение к азартным играм часто становится причиной проблем, так как геймеры воспринимают эти игры как возможный источник постоянного дохода – это всегда приводит к отыгрышам или проигрышу выигрышей.

Еще один способ монетизации игровой индустрии – это добровольные пожертвования. Несмотря на то, что так называемый донат всегда остается на усмотрение игрока, его могут на него подталкивать, создавая некомфортные или невыгодные условия игры. Такие условно-бесплатные игры зарабатывают на желании игроков выделиться на фоне других.

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