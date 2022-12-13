Один из старейших сотрудников БДТ Амиль Велимеев скончался в Петербурге

83-летний заведующий машинно-декорационной частью театра получил серьёзные травмы после падения на льду. Его жизнь не удалось спасти.

В среду, 4 января, один из старейших сотрудников БДТ им. Товстоногова Адиль Велимеев скончался на 84-ом году жизни. Декоратор театра получил серьёзные травмы после падения на льду, его жизнь не удалось спасти. О смерти Велимеева сообщили на официальной странице БДТ ВКонтакте в четверг, 5 января.

Адиль Велимеев много лет проработал заведующим машинно-декорационной частью театра. Как выяснилось, 20 декабря он поскользнулся у дома №16 по переулку Джамбула и был доставлен в реанимацию Мариинской больницы в тяжёлом состоянии.

По данным сына Велимеева Адиля Мунировича, его отец получил закрытую черепно-мозговую травму, а также переломы лобной и теменной костей и ушиб головного мозга.

Ранее мы сообщили о том, что ветеран ВМФ Василий Джуржа умер в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / БДТ имени Г. А. Товстоногова (Митя Ганопольский