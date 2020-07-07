В Москве загорелся склад с автомобилями

Металлический ангар с автомобилями внутри загорелось незадолго до полудня.

В Москве загорелся ангар с машинами внутри.

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что по адресу Второй Сетуньский проезд, 3 загорелся металлический склад по всей площади 750 кв. м. Внутри находятся автомобили. Очевидцы говорят, что с места пожара слышаться хлопки. Здание частично обрушено.

На данный момент информации о пострадавших нет. На место пожара выдвинулись 20 пожарных расчета.

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Фото: Instagram/moscow_city_skyline

Видео: Instagram/egomaker