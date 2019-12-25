Неизвестный обстрелял сидевшего на лавочке мужчину в центре Москвы

Неизвестные обстреляли из пневматики мужчину в центре Москвы.
ТАСС со ссылкой ОВД по Москве сообщает, что накануне утром, 6 июля, около 9 часов 15 минут мужчина сидел на лавочке возле дома 13 по улице Новокузнецкой. В указанное время мужчина услышал звуки 4х выстрелов и почувствовал резкую боль в руке и ноге.
Пострадавший мужчина сообщил о случившемся в "112", после чего он был доставлен в больницу. Полиция ведет по данному факту проверку.
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Фото: pixabay.com
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