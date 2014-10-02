Скидки на все товары: Зеленый день в СБЕР ЕАПТЕКЕ

Скидки до 1000 рублей будут действовать для новых и постоянных покупателей, оформивших онлайн-заказ.

11 и 12 ноября одна из крупнейших онлайн-аптек России СБЕР ЕАПТЕКА примет участие в Зеленом дне от Сбера. В эти дни новых и постоянных покупателей, оформивших онлайн-заказ, ждут скидки до 1000 рублей.

Так, при покупке на сумму от 2000 рублей новые покупатели получат скидку 500 рублей, при покупке от 5000 рублей скидка составит 1000 рублей. Чтобы получить скидку, нужно добавить товары в корзину и ввести промокод. Скидки распространяются на все товары на сайте eapteka.ru и в мобильном приложении СБЕР ЕАПТЕКА. Они не суммируются с другими акциями и предоставляются тем, кто оформляет в СБЕР ЕАПТЕКЕ свой первый заказ.

Промокод на скидку 100 рублей могут получить все клиенты сервиса, которые подтвердят свою почту 11 и 12 ноября. Она будет распространяться на все товары от 1000 рублей. 11 ноября к заказам на доставку добавят подарок. Количество подарков ограничено.

СБЕР ЕАПТЕКА участвует в Зеленом дне второй раз, и мы рады снова сделать выгодные предложения клиентам: и новым, и постоянным. Те, кто оформляет онлайн-заказ впервые, смогут оценить ассортимент и качество сервиса СБЕР ЕАПТЕКИ и получат скидку при покупке от 2000 рублей. Для всех клиентов к Зеленому дню мы подготовили подарки, а также наборы, которые можно приобрести для себя или друзей и близких на грядущие праздники. Антон Буздалин, основатель и генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ

СБЕР ЕАПТЕКА приготовила для покупателей подборки товаров по выгодным ценам на разные случаи жизни: "Для прогулки в холодный день", "Для поддержки иммунитета", "Для любимых животных" и др.

Информацию о скидках и акциях можно узнать 11 и 12 ноября на сайте www.sber.ru/greenday. Ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября. Специальные предложения будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты Сбера.

Фото: Instagram / sbereapteka_ru