Держателям ЕКП "Ленинградская" дали скидку 20% на форму

Новая мера поддержки стала возможной благодаря соглашению с производителем одежды.

Подготовка к новому учебному году обойдется семьям Ленинградской области дешевле. Как сообщила председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева на Петербургском цифровом форуме, владельцы Единой карты петербуржца (ЕКП) "Ленинградская" смогут купить школьную форму регионального производителя "Элком" со скидкой 20%.

Новая мера поддержки стала возможной благодаря соглашению с производителем одежды, подписанному ранее на Петербургском международном экономическом форуме.

ЕКП "Ленинградская" – это многофункциональная банковская карта, которая объединяет льготный проездной, единый социальный счет для выплат и электронных сертификатов, а также скидки от предприятий-партнеров, подчеркнула Толмачева.

Ранее мы сообщили о том, что владельцы "Единой карты петербуржца" сэкономили 2 млрд рублей за 2025 год.

Фото: Piter.TV